Verstappen vence corrida Sprint na abertura do GP Estados Unidos

Mesmo já com o tricampeonato assegurado, Max Verstappen (Red Bull) não abranda o ritmo, abrindo o Grande Prémio dos Estados Unidos com mais uma vitória, ao impor-se na corrida sprint. O holandês dominou do principio ao fim, para terminar com mais de sete segundos à frente de Lewis Hamilton (Mercedes), e com Charles Leclerc (Ferrari) a fechar o pódio, a 14. Hoje (20h00) há a corrida principal em Austin.