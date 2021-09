Verstappen vence em casa o GP da Holanda e é líder do Mundial

Sem grandes surpresas, Max Verstappen impôs-se desde o início em Zandvoort e, a correr em casa, conquistou o GP da Holanda, subindo ainda à liderança do Mundial de Fórmula 1. A Mercedes fechou o pódio com Lewis Hamilton a +20,932 segundos do holandês e Valtteri Bottas a +56,460s.





Pierre Gasly (AlphaTauri) terminou em quarto lugar a 13ª prova do Mundial de Fórmula 1, à frente de Charles Leclerc (Ferrari). Fernando Alonso (Alpine) conseguiu separar os dois pilotos da Ferrari ao terminar em sexto lugar, à frente de Carlos Sainz.Sérgio Perez (Red Bull) foi considerado o 'piloto do dia' depois de ter partido no 17º lugar e ter terminado a corrida em oitavo à frente do Alpine de Esteban Ocon.Desta forma, Max Verstappen recupera a liderança do Mundial de pilotos ficando com três pontos de vantagem sobre Lewis Hamilton. Valtteri Bottas conseguiu também subir ao terceiro lugar passando à frente de Lando Norris (McLaren), que terminou a corrida em décimo lugar.A 14ª prova do Mundial de Fórmula 1 disputa-se no próximo fim de semana no Circuito de Monza, em Itália. O GP de Itália vai assim trazer odepois da sua estreia em Silverstone. O GP vai realizar-se no domingo, 12 de setembro, às 14h.