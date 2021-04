Verstappen vence GP de Ímola

O holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu este domingo o Grande Prémio de Ímola, segunda prova da temporada, batendo o britânico Lewis Hamilton (Mercedes). Verstappen deixou o campeão em título a 22 segundos, com o britânico Lando Norris (McLaren) em terceiro, a 23,702 segundos.





Com estes resultados, Hamilton chega ao GP de Portugal - marcado para 2 de maio - na liderança, com um ponto de vantagem sobre Max Verstappen e mais 17 do que o 3.º classificado, Lando Norris.