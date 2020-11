Vettel admite que relação com a Ferrari está desgastada: «A história de amor acabou»

A três corridas do final da época e de se despedir da Ferrari, Sebastian Vettel admite que a sua relação com a equipa italiana não está a ser propriamente fácil por estes dias. Numa temporada desastrosa para a escuderia transalpina, em que tanto Vettel como Leclerc não conseguiram resultados condizentes com a história da equipa, o germânico alcançou o seu primeiro pódio da época no GP Turquia, onde Lews Hamilton, da Mercedes, se sagrou campeão do Mundo.





"A temporada este ano está a ser muito difícil e admito que cheguei a ter dúvidas sobre as minhas capacidades", contou Vettel, numa entrevista ao 'Die Zeit'."Não consegui nada e as relações com a equipa também não estão a ser fáceis. A história de amor acabou, mas ainda me sinto motivado", garantiu.Na próxima época Vettel vai mudar-se para a Aston Martin, onde terá Lance Stroll como companheiro de equipa. "Espero muito das corridas que faltam, mas acredito que o novo projeto com a Aston Martin abre muitas possibilidades. Não poderemos alcançar o êxito rapidamente, mas acredito que será um estado anímico completamente diferente e uma nova meta: ajudar uma equipa a evoluir. Tenho 33 anos, vou estar em pista outros três. Não quero correr até aos 40", admitiu o piloto, quatro vezes campeão mundial com a Red Bull.