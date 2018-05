Continuar a ler

Sebastian Vettel, da Ferrari, concordou com Hamilton."Eu gosto de mulheres. Acho que elas são lindas. A grande questão é que as pessoas reclamam de tudo hoje em dia", disse o alemão. "As mulheres que participaram como 'grid girls' fazem-no porque querem. Tenho certeza que se perguntarem a qualquer uma delas no domingo se estão felizes em estar lá, a resposta será sim."



A corrida contará com modelos do patrocinador suíço Tag Heuer, uma marca de relógios. Vão tirar fotos com os pilotos, transportar o número de cada um deles até à grelha... Também haverá modelos masculinos.