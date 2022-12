Vettel elege o maior talento que encontrou na F1: «Dás-lhe um volante e ele sabe o que fazer»

Sebastian Vettel explicou no 'podcast' 'Beyond The Grid' que Kimi Raikkonen foi o maior talento que encontrou na Fórmula 1. O piloto alemão, que deixou a competição esta época, aos 35 anos, não poupa nos elogios ao finlandês, também já retirado."Penso que o Kimi é na realidade o maior talento natural que encontrei. Só em termos de velocidade bruta. Nota-se no carro, mas também em outros aspetos. Se houvesse uma regra de mudar de carro todos os dias, ao fim de 10 dias o Kimi superava toda a gente porque ele tem um talento natural", contou Vettel, que foi quatro vezes campeão mundial com a Red Bull.E prosseguiu: "Não precisa de tempo para se adaptar ao carro. Dás-lhe um volante e ele sabe o que fazer. Às vezes sentia que era injusto, porque primeiro tens de te acostumar, ter uma ideia da pista e das condições, mas para ele era instantâneo."