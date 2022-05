Vettel foi assaltado após GP de Espanha e tentou perseguir ladrões de... trotinete

Ao contrário de todos os outros pilotos de Fórmula 1, Sebastian Vettel teve de fazer não uma mas duas corridas em Barcelona. Depois do 11.º lugar conseguido no Grande Prémio de Fórmula 1 de Espanha, o piloto alemão da Aston Martin percorreu o centro de Barcelona em cima de uma trotinete... atrás de assaltantes.

De acordo com o jornal espanhol 'El Periódico', o tetracampeão mundial de Fórmula 1 foi assaltado por volta das 8 horas da manhã desta segunda-feira, altura em que estacionou temporariamente o carro em que seguia, depois de um passeio matinal pelas ruas espanholas, à frente do hotel onde esteve hospedado no último fim de semana.

No momento em que saiu do seu Aston Martin para se dirigir ao interior do hotel, Vettel não trancou o carro e foi nesse preciso momento que os assaltantes aproveitaram para retirar alguns bem pessoais do piloto do interior do automóvel, entre eles uma mochila que continha documentos do piloto bem como uns fones de telemóvel.

A mesma fonte acrescenta que Sebastian Vettel tentou ir atrás dos assaltantes em cima de uma trotinete que estaria perto do local do furto, seguindo o sinal de GPS emitido pelos seus fones. A transmissão de localização levou o piloto da Aston Martin até ao Centro Histórico de Barcelona, onde encontrou os acessórios do telemóvel descartados no chão, mas sem qualquer sinal da mochila e dos restantes pertences pessoais.

Entretanto, Vettel contactou a Polícia de Catalunha, que registou a ocorrência e já se encontra a investigar o caso.



Contudo, há versões que dizem que Sebastian Vettel perseguiu os assaltantes de scooter. De qualquer uma das formas, este não terá sido um bom fim de semana para o alemão.