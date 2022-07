Vettel multado em 25 mil euros por ter abandonado "mais cedo" a reunião de pilotos

Sebastian Vettel foi este sábado multado em 25 mil euros devido ao seu "comportamento na reunião de pilotos" que, tal como é tradicional, decorreu na sexta-feira. De acordo com o comunicado emitido este sábado pela Federação Internacional do Automóvel (FIA), o tetracampeão mundial de Fórmula 1 abandonou a sessão "sem permissão", "mais cedo" do que o previsto e "expressando grande frustração".





"O piloto Sebastian Vettel deixou a reunião de pilotos que se iniciou às 19:30 horas de sexta-feira, 8 de julho, mais cedo e sem permissão, expressando uma grande frustração. Os pilotos não estão livres de sair da reunião quando querem, e quando assim acontece é visto como uma violação do requerimento. Pilotos deste nível são vistos como exemplos para qualquer piloto e, na opinião dos comissários, Vettel falhou nesse aspeto."Por consequência, Vettel teve uma reunião com o Diretor de Corrida, que informou os comissários que Vettel pediu desculpa pelo seu comportamento, acrescentando que ambos tiveram uma conversa construtiva sobre os tópicos que foram discutidos na sessão em causa. Os comissários determinaram que houve uma violação, que não poderá passar sem uma punição, mas que com base no relatório do Diretor de Prova que existem fatores em mitigação. Portanto, os comissários ordenaram uma multa de 25 mil euros, que fica suspensa para o que falta da temporada de 2022, sob reserva de qualquer violação do artigo 20.1 do Regulamento Desportivo da Fórmula 1 da FIA ou do artigo 12.2.1 f) do Código Desportivo Internacional", pode ler-se.O piloto da Aston Martin, que atravessa um arranque de temporada desastroso, foi este sábado 19.º classificado na corrida de sprint para o Grande Prémio da Áustria, que se realiza amanhã [domingo] e de onde irá partir dessa mesma posição da grelha.Mick Schumacher (Haas), Daniel Ricciardo (McLaren), George Russell (Mercedes), Esteban Ocon (Alpine), Sergio Pérez (Red Bull), Lance Stroll (Aston Martin) e Sebastian Vettel (Aston Martin) foram este sábado notificados pelos comissários de corrida devido a comunicações com os seus engenheiros via rádio durante a segunda volta de formação - após Guanyu Zhou não conseguir chegar ao lugar da grelha.Com auxílio do Diretor de Corrida, que providenciou as imagens e comunicações dos respetivos pilotos e equipas, os comissários chegaram ao consenso de que ninguém seria penalizado pois "todas as comunicações em investigação foram permitidas".