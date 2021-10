Vettel pede sustentabilidade na Fórmula 1: «Não perderia o espetáculo por se tornar verde»

Sebastian Vettel teceu críticas à falta de sustentabilidade da Fórmula 1. O piloto da Aston Martin defende que os motores mais ecológicos que se utilizam "não são suficientes" e que o facto de haver "tanta gente inteligente e um grande poder de engenharia" seria meio caminho andado para encontrar soluções. O alemão frisou ainda que receia o fim da modalidade caso não existam alterações nos combustíveis.





"Acredito que vivemos numa época em que temos inovação e possibilidades de fazer com que a Fórmula 1 se torne verde. Não perderia nada do espetáculo, da emoção, da velocidade, do desafio e da paixão", comentou em conferência de imprensa.E prosseguiu:"Temos tanta gente inteligente e tanto poder de engenharia que poderíamos encontrar soluções. Segundo os regulamentos atuais, o motor é supereficiente, mas é inútil".Vettel destacou o impacto que o tipo de combustíveis utilizados tem no ambiente, afirmando ser mais adepto dos "sintéticos"."Se não houver mudanças, acho que a Fórmula 1 vai desaparecer, e provavelmente por um bom motivo. Estamos numa fase em que sabemos que cometemos erros e não temos tempo para continuar a cometê-los. Não sou especialista em combustível, mas gosto mais de combustíveis sintéticos do que de biocombustíveis. Com eles, é preciso ir buscar carbono a algum lado e acho que podem vir a existir alguns problemas ou complicações por isso".O piloto da equipa britânica mostrou-se satisfeito pela decisão da Fórmula 1 em procurar alternativas. "Acho que é absolutamente correto que estejam à procura de uma maneira de encontrar combustíveis renováveis ou uma fórmula para combustíveis sintéticos", rematou.