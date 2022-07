Vettel perto de renovar contrato com a Aston Martin: «Há uma clara intenção de continuar»

Sebastian Vettel está em conversações com a Aston Martin tendo em vista a renovação do seu contrato com a equipa britânica, que termina no final deste ano. "Tenho estado em conversações com a equipa. Há uma clara intenção em continuar. Veremos em breve onde vamos chegar", disse o tetracampeão mundial de Fórmula 1 antes do arranque do Grande Prémio de França, em declarações citadas pela 'BBC'.

Mais recentemente, surgiram rumores de que a McLaren estaria interessada em contar com o experiente piloto alemão, que poderia tomar o lugar do australiano Daniel Ricciardo (tem contrato até 2023). Questionado sobre a veracidade desses rumores, Vettel atirou: "Eu conheço algumas pessoas na McLaren, mas penso que tudo isso não passam de rumores."