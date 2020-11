Vettel revela o que disse a Hamilton após título histórico do britânico

Sebastian Vettel, piloto alemão da Ferrari que já foi campeão do Mundo de Fórmula 1 em quatro ocasiões (consecutivas), foi dos primeiros a saltar do seu monolugar para dar os parabéns a Lewis Hamilton pela conquista do sétimo campeonato do Mundo da modalidade.





O cumprimento foi emotivo, pois o piloto britânico já estava em lágrimas ao chegar à zona do parque fechado dos automóveis para se realizar a cerimónia do pódio. Momentos depois, ao falar com a imprensa, Vettel revelou aquilo que disse a Hamilton."Disse-lhe que era muito especial para nós [pilotos], porque tivemos a oportunidade de ver história a ser feita", revelou o piloto alemão de 33 anos.Tendo em conta a nacionalidade de Vettel, a próxima pergunta dos jornalistas foi ao encontro da comparação com o outro piloto que se sagrou sete vezes campeão do Mundo de Fórmula 1, precisamente, Michael Schumacher."Para mim é, com certeza, uma emoção, porque sempre considerei o Michael como o melhor piloto de todos os tempos. Mas, não há dúvidas de que Hamilton é o melhor, no que diz respeito áquilo que conquistou. Igualou-o em número de títulos, ganhou mais corridas e tem muitas mais pole-positions, por isso acho que o Lewis fez aquilo que lhe poderiam pedir", destacou.Mas, Vettel continuou a exaltar o feito do adversário da Mercedes, sem querer entrar nas comparações: "É o melhor da nossa geração, sem dúvidas. É sempre complicado fazer comparações. Como podemos fazê-lo com Fangio ou Stirling Moss? Simplesmente, não podemos."