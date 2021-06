Vettel: «Sou um dos poucos pilotos que não urina dentro do carro»

O GP Azerbaijão foi muito acidentado, prolongou-se durante mais de duas horas, e no final perguntaram a Sebastian Vettel por que ficou no carro no reinício da prova. Conversa puxa conversa e o alemão da Aston Martin acabou por revelar que há pilotos que urinam dentro do carro durante as provas.





"Queria ficar ali e não me distrair, estás pronto para o recomeço. Setia-me bem, não queria sair. Eu sinto-me sempre confortável dentro do meu carro, sou um dos poucos pilotos que não urina lá dentro. Por isso posso lá ficar muito tempo", atirou o antigo campeão mundial.Pierre Gasly, da AlphaTauri, ficou surpreendido com a revelação. "Conheces alguém que o faça dentro do carro?", questionou o francês.Vettel riu-se. "Sim, sim. Tu não és um deles? Creio que metade dos pilotos o faz. Eu não, nunca o fiz. Experimentei uma vez mas não funciona."Alguns pilotos usam uma espécie de fralda, mas muitas vezes o suor atenua a vontade de urinar.