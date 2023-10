"Vomitei dentro do carro", "senti o capacete a arder": pilotos da F1 relatam "inferno" no Qatar

Visão turva, vómitos e desmaios. A corrida de ontem do GP do Qatar, de Fórmula 1, levou os pilotos ao limite e muitos não se coibiram de tecer duras críticas às condições em que foram forçados a competir.



Apesar desta corrida ser noturna, a sensação térmica em Losail era de 40 graus, com uma humidade de 60/70 por cento. Dentro dos carros os pilotos sentiam-se a arder e não tardaram a surgir os efeitos da desidratação. A água que levam nos monolugares para beberem nunca é muita, mas ontem fervia.



Foram 57 voltas num "inferno" e no final muitos pilotos tiveram de ser conduzidos ao centro médico, onde receberam soro e oxigénio.



Logan Sargeant foi um dos primeiros a queixar-se. O norte-americano, rookie da Williams, aguentou 40 voltas mas depois disse à equipa que não estava a sentir-se bem. "A decisão é tua, não tens de ter vergonha de parar se não estás a sentir-te bem", disseram-lhe. E parou. Conseguiu levar o carro até à boxe, onde tiveram de o ajudar a sair. Estava extremamente desidratado e foi levado ao centro médico.



Esteban Ocon acabou em 7.º, mas com muito sofrimento: "Ganhei seis pontos, os pontos mais duros de sempre. O ar no cockpit era horrível, é como ter o capacete em chamas. Sinceramente, senti-me num inferno a partir da volta 15 ou 16. Vomitei dentro do carro duas vezes. Depois consegui concentrar-me no que tinha de fazer, a cabeça é o mais importante neste desporto. Mas voltemos aqui em dezembro, por favor, nunca mais em outubro. Foi muito duro", admitiu o piloto francês da Alpine.



Fernando Alonso (Aston Martin), um dos pilotos mais experientes no Mundial de F1, nunca viu nada assim. "Foi a corrida mais dura que fiz nas últimas duas décadas. Pelas condições, a humidade era mais alta do que nos últimos dias e não havia vento. No nosso caso, tanto eu como o Lance [Stroll] sofremos com as altas temperaturas no lado direito do assento porque havia um tubo que estava sobreaquecido, queimava-me a parte direita das costas e o braço. Ainda pedi pelo rádio para me darem água no pit-stop, o que não é permitido. Tivemos de aguentar as condições extremas."



Já Charles Leclerc não quer isto se repita. "Se nos colocarem na mesma situação noutro ano, teremos de discutir isto entre os pilotos", atirou o homem da Ferrari. "Não é uma questão de preparação física. A desidratação é tão grande que a tua visão piora, a pulsação dispara e é difícil controlar tudo isto. Com a força G é difícil beber e a bebida está a 60 graus! E como vamos pensar nos limites de pista? Foi realmente difícil."



Lando Norris concorda. "Chegámos ao limite, é triste que tenha de ser assim. Isto não é bom, alguns pilotos terminaram no centro médico, desmaiados. Não é que tenham de treinar mais, o carro está extremamente quente e é uma corrida muito física. É frustrante, talvez na televisão não pareça assim. É demasiado perigoso", considerou o piloto da McLaren.





Lance Stroll foi conduzido a uma ambulância quando saiu do carro. "A 20 voltas do fim a minha condição começou a piorar, sentia-me a desmaiar no carro", explicou o piloto canadiano da Aston Martin, que foi sancionado por violar os limites da pista. "Não consegues ver por onde vais quando estás a desmaiar. Estava a desfalecer por completo."



Alguns pilotos abriam as viseiras ou soltavam o volante para refrescar as mãos. George Russell (Mercedes) foi um deles. "Abres a viseira e parece que tens um secador quente na cara."



A corrida foi ganha por Max Verstappen, que na véspera já tinha garantido a conquista do título seu terceiro título mundial na corrida sprint. Oscar Piastri e Lando Norris completaram o pódio.