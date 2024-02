Williams apresenta carro para 2024 com regresso ao passado

A Williams apresentou esta segunda-feira a nova pintura do seu monolugar para a temporada de 2024, na loja de um dos seus patrocinadores, a Puma, em Nova Iorque.O design do carro, que será pilotado pelo tailandês Alexander Albon e pelo norte-americano Logan Sargeant, é inspirado em monolugares do passado, de acordo com a equipa.O FW46 é o primeiro carro totalmente desenvolvido sob a liderança de James Vowles, que se juntou à equipa no início do ano passado, e deverá fazer a sua estreia em pista para o dia de filmagens, antes dos testes de pré-temporada no Bahrain, marcados para os dias 21, 22 e 23 de fevereiro.Já o arranque oficial do Mundial está marcado para 2 de março com o Grande Prémio do Bahrain.Por Beatriz Euzébio