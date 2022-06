Williams planeia prescindir de Latifi... na próxima semana

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A viver uma temporada para esquecer - é um dos dois pilotos que ainda não pontuou -, o canadiano Nicholas Latifi poderá ver a sua carreira na Fórmula 1 chegar ao final... já na próxima semana. Segundo o 'RacingNews365', essa será já a ideia definida pela equipa Williams, dando ao piloto de 26 anos apenas mais uma chance para se mostrar este fim de semana, curiosamente no 'seu' Grande Prémio, no Canadá.Depois disso, sai Latifi e entra Oscar Piastri, um nome que há muito circular em torno da Fórmula 1, mas que por esta e outra razão tem ficado sempre à porta. Agora, ao que tudo indica, o passo em diante irá mesmo ser dado pelo australiano, atual campeão de Fórmula 2, que neste momento exerce a função de piloto de reserva na Alpine. Ao que tudo indica a estreia será em Silverstone, no Grande Prémio da Grã-Bretanha, marcado para 10 de julho.