Yuki Tsunoda mantém-se na AlphaTauri em 2023

O japonês Yuki Tsunoda vai manter-se na AlphaTauri no próximo ano, depois de ter renovado o contrato com o conjunto secundário da Red Bull, anunciou esta quinta-feira a equipa do Mundial de Fórmula 1.No segundo ano na Fórmula 1, Yuki Tsunoda tem como melhor resultado esta temporada o sétimo lugar no Grande Prémio Emilia Romagna, em abril, ocupando o 16º lugar do campeonato, com 11 pontos.

O jovem japonês, de 20 anos, tem como melhor registo o quarto posto no Grande Prémio de Abu Dhabi, prova de fecho da temporada de 2021, que terminou na 14ª posição, com 32 pontos.

"Ter-me mudado para Itália no ano passado, ter ficado mais próximo da fábrica, fez-me sentir mais parte da equipa e estou feliz por continuar a correr por eles em 2023", disse Tsunoda.

A AlphaTauri também já tinha anunciado a continuidade de Pierre Gasly para 2023, mas o francês tem sido associado a uma mudança para a Alpine, após a saída do espanhol Fernando Alonso.