A Mercedes já deu a entender que Lewis Hamilton vai disputar o campeonato de 2022 da Fórmula 1, mas há ainda quem tenha dúvidas sobre a continuidade do piloto britânico no Mundial. Zak Brown, CEO da McLaren, é um deles."Sinceramente seria um choque se o Lewis renuncasse. Mas ninguém pode garantir que ele vai voltar porque a sua frustração e a sua ira são compreensíveis", atirou Brown, referindo-se ao facto de Hamilton ter perdido o Mundial do ano passado para Max Verstappen (Red Bull) na última volta da última corrida da época em circunstâncias que até motivaram protestos da Mercedes."Talvez precise um pouco mais de tempo para perceber o que realmente quer. Não creio que devamos descartá-lo. Pessoalmente acredito que ainda tem um ardente desejo de continuar a competir e isso, em última instância, vai ser decisivo. Também não creio que o que aconteceu em Abu Dhabi vá afetar o seu rendimento de alguma maneira. Trata-se de um dos pilotos mais inteligentes que conheço e raras vezes se deixa guiar por sentimentos. Basta ver o que fez na Arábia Saudita e no Brasil. Por isso foi sete vezes campeão mundial", acrescentou o responsável da McLaren.