Zhou domina o segundo dia de treinos no Bahrein e Mercedes com mais problemas

O segundo dia de treinos no Bahrein chegou ao fim com Zhou Guanyu a fazer o tempo mais rápido (1.31,610) em 132 voltas.Depois de um primeiro dia dominado por Verstappen , esta sexta-feira, vimos o holandês a continuar a sua boa forma com o segundo tempo mais rápido. O chinês superou o tempo de Max em 0,040s.Os problemas da Mercedes continuam, depois de Russell ter feito o quinto melhor tempo no dia inaugural, o britânico foi obrigado a parar com apenas 26 voltas, fruto de problemas no W14, acabando o dia apenas com a 13.ª melhor marca. O sete vezes campeão mundial, Lewis Hamilton, atingiu apenas o 15.º melhor tempo em 72 voltas.Na Ferrari, há sentimentos mistos. Sainz continua a boa forma, mas Leclerc continua com voltas mais lentas do que o companheiro de equipa. No treino de hoje, o espanhol ficou-se pelo 6.º melhor tempo da sessão (1m32.486s) ao fim de 70 voltas, mais duas do que o monegasco, que fez 1m32.725s, o 8.º tempo mais rápido.1.º Zhou, Alfa Romeo, 1m31.610s (132 voltas)2.º Verstappen, Red Bull, 1m31.650s (47 voltas)3.º Fernando Alonso, Aston Martin, 1m32.205s (130 voltas)4.º De Vries, AlphaTauri, 1m32.222s (74 voltas)5.º Hulkenberg, Haas, 1m32.466s (68 voltas)6.º Carlos Sainz, Ferrari, 1m32.486s (70 voltas)7.º Sargeant, Williams, 1m32.549s (154 voltas)8.º Leclerc, Ferrari, 1m32.725s (68 voltas)9.º Piastri, McLaren, 1m33.175s (74 voltas)10.º Gasly, Alpine, 1m33.186s (59 voltas)