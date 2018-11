Rossi admite: «Miguel Oliveira foi um grande problema para nós»

Estrelas do MotoGP deixam rasgados elogios a Miguel Oliveira Estrelas do MotoGP deixam rasgados elogios a Miguel Oliveira

A cumprir este fim de semana o derradeiro Grande Prémio em Moto2 antes da subida ao MotoGP, Miguel Oliveira foi esta quinta-feira tema de conversa na conferência de imprensa da categoria rainha em Valência, merecendo rasgados elogios de todos os pilotos presentes. Valentino Rossi foi aquele que mais destacou a capacidade do português, lembrando até que este deu muito trabalho a Pecco Bagnaia, piloto da VR46, equipa de Moto2 do italiano."Seguimos imenso o Oliveira este ano, porque ele foi um grande problema para nós toda a época. É muito forte, é rápido e pode ser um grande piloto de MotoGP porque pode ganhar e ao mesmo tempo nunca comete erros. Este ano não fez qualquer erro e não teve nenhuma corrida a zero. Vai ser interessante tê-lo a ele e ao Pecco no MotoGP. Eles vão ter boas motos e podem ser fortes", considerou o italiano.Já Marc Márquez, campeão do Mundo em título, foi menos 'elogioso', mas destacou a evolução do piloto luso. "Conheço o Miguel há muitos anos porque ele cresceu no campeonato espanhol e sigo-o desde então. A sua evolução foi muito boa. Não terminou Moto2 da melhor forma, ele esperava mais, mas de qualquer das formas ele vai chegar bem. Tem tempo e isso é o mais importante. É muito trabalhador e quando trabalhas bem nos teus objetivos isso é meio caminho andado", disse.Por fim, Jorge Lorenzo também não fugiu ao tema e destacou o facto de o piloto de Almada ter feito história para o motociclismo nacional. "Todos seguimos o Miguel há muito tempo. É um dos maiores talentos da sua idade. Competiu com o Maverick Viñales [no campeonato nacional de Espanha]. Não conseguiu os mesmos resultados do que eles mas agora está a mostrar o seu talento com boas performances. É muito interessante ver um português em MotoGP. É o primeiro da história e é óptimo vê-lo evoluir. Desejo-lhe toda a sorte e uma boa carreira", frisou.