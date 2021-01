Portugal acolhe etapa do Mundial de sidecar em 2021

O circuito do Estoril acolhe a oitava e última ronda do Mundial de sidecar, anunciou esta quinta-feira a Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

Em comunicado, a FIM anunciou oito jornadas duplas em seis países diferentes do campeonato, que arranca a 15 de abril, em Le Mans (França), terminando no Estoril (Portugal) de 29 a 31 de outubro.

Pelo meio, o campeonato terá a segunda jornada de 23 a 25 de abril, em local ainda a anunciar, passando, depois, por Pannoniaring (Hungria) a 26 e 27 de junho, Rijeka (Croácia) de 20 a 22 de agosto, Paul Ricard (França) de 16 a 18 de setembro, Oschersleben (Alemanha) de 01 a 03 de outubro e Brands Hatch (Reino Unido) de 15 a 17 de outubro.

"Devido aos constrangimentos provocados pela pandemia, os desafios tornaram-se enormes e ainda é possível que haja obstáculos devido a esta situação. Contudo, com esforço e grande cooperação entre todas as partes, conseguiu-se um calendário de oito provas em seis países, em circuitos de classe mundial", lê-se no comunicado da FIM, presidida pelo português Jorge Viegas.