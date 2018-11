Aki Ajo: «Miguel Oliveira é um dos pilotos mais profissionais do pelotão»

O emocionante relato (vindo do Brasil) de mais uma vitória de Miguel Oliveira O emocionante relato (vindo do Brasil) de mais uma vitória de Miguel Oliveira

A carregar o vídeo ...

Miguel Oliveira faz a festa em Valência com adeptos portugueses Miguel Oliveira faz a festa em Valência com adeptos portugueses

A carregar o vídeo ...

O patrão da equipa Red Bull KTM Ajo acredita que o português Miguel Oliveira "terá um grande futuro" em MotoGP, pois "é um dos pilotos mais profissionais do pelotão".Em declarações à Lusa, o antigo piloto finlandês, que gere a estrutura da KTM nas categorias de Moto3 e de Moto2, admite "algum desapontamento nas últimas corridas" por não ter conseguido "o título de pilotos, que é o mais importante"."Mas, por outro lado, somos segundos e terceiros no campeonato e conseguimos o título de equipas no primeiro ano em que houve esse troféu. Isso motiva-nos", frisou.Aki Ajo lembra os três anos com Miguel Oliveira, um em Moto3 e dois em Moto2, para considerar que "é um dos pilotos mais profissionais do pelotão" e que "foi incrível trabalhar com ele"."Em MotoGP vai precisar de algum tempo, mas é muito profissional e metódico. Estou certo queterá um grande futuro", concluiu o finlandês.