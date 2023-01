Álvaro Bautista mandou Ana Carrasco correr com "amadores": «Dizes isso por ser mulher?»

Lo de amateur lo dices porque soy mujer?? Campeón del Mundo, vi tu pizarra en la línea de meta, y supe que venías. Entre la T1 y T2 me puse en el interior, me giré para ver cuando pasabas, y te vi cayendo... así que no cuentes milongas. @19Bautista pic.twitter.com/Zf2DtHCYfH — Ana Carrasco (@AnaCarrasco_22) January 26, 2023

O Mundial de Superbikes ainda não começou oficialmente, mas já há confusão... e entre espanhóis. Tudo por causa de um desentendimento em pista entre Álvaro Bautista e Ana Carrasco, que acabou num comentário visto como machista e que mereceu dura resposta por parte da piloto. Em causa esteve o acidente sofrido por Bautista em Jérez, na quarta-feira, durante o primeiro dias de testes para o campeonato, naquele que era também o primeiro contacto do espanhol com a Ducati Panigale V4R."Tinha a Ana Carrasco à minha frente, com meia reta de avanço e ao travar aproximei-me demasiado rápido dela. Tive que deixar a moto ir em frente, fui à zona suja e perdi a roda dianteira. Por sorte não aconteceu nada, mas a Ana devia rodar com os amadores. É demasiado lenta para estar com pilotos de Superbike e Supersport. Não é muito seguro", atirou, sem rodeios, o espanhol, à alemã 'Speedweek'.Confrontada com as palavras do compatriota, Ana Carrasco não se ficou. "Isso de amadores dizes por ser mulher? Campeão do Mundo, vi a tua placa na linha de meta e sabia que vinhas. Entra a curva 1 e 2 pus-me no interior, virei-me para ver quando passavas e vi-te a cair. Por isso não venhas com historinhas", escreveu no Twitter a espanhola, que em 2018 foi campeã mundial de Supersport 300.Carrasco, refira-se, vai competir em 2023 novamente na categoria Moto3 no Mundial de MotoGP, ao serviço da Boé Motorsports.