André Pires começa Mundial de MotoE dentro dos pontos

O piloto português André Pires (Avintia) marcou este domingo os primeiros quatro pontos no Mundial de MotoE, para motos elétricas, ao terminar na 12.ª posição a corrida de abertura do campeonato, disputada em Jerez de la Frontera, em Espanha.

O piloto transmontano, que partira da 17.ª e penúltima posição, acabou a corrida de hoje a 28,027 segundos do vencedor, o italiano Alessandro Zaccone (Pramac).

O suíço Dominique Aegerter (Dynavolt) foi segundo classificado, a 0,419 segundos, com o espanhol Jordi Torres em terceiro, a 0,614.

Com estes resultados, André Pires ocupa a 12.ª posição do campeonato, com quatro pontos, a 21 do líder, Zaccone.

A próxima corrida é o GP de França, em 16 de maio.