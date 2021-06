André Pires em 17.º na etapa holandesa do Mundial de MotoE

O português André Pires (Avintia) terminou este domingo na 17.º posição a prova do Mundial de MotoE (motas elétricas) disputada em Assen, na Holanda.

O piloto transmontano concluiu a prova a 29,349 segundos do vencedor, o brasileiro Eric Granado (Onde Energy Racing). O espanhol Jordi Torres (HP Pons) foi segundo, a 0,844 segundos e o italiano Alessandro Zaccone (Pramac) terceiro, a 0,925.

Com este resultado, o piloto luso não somou pontos pela primeira vez esta temporada. André Pires baixou um lugar e é agora 16.º, com 11 pontos, numa classificação liderada por Zaccone, com 70.

A próxima ronda será o GP da Áustria, em 15 de agosto.