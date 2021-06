André Pires na 13.ª posição na prova de MotoE

O português André Pires (Avintia) terminou na 13.ª posição a corrida deste domingo do Mundial de MotoE, para motas elétricas, disputada no circuito de Barcelona.

O piloto português tinha partido do 18.º e último lugar da grelha desta terceira corrida do campeonato, terminando a 24,162 segundos do vencedor, o espanhol Miquel Pons (LCR).

O transmontano somou assim mais três pontos, depois de já ter terminado duas vezes em 12.º lugar nas provas anteriores.

André Pires está agora em 15.º do campeonato, com 11 pontos, a 43 do líder, o italiano Alessandro Zaccone (Pramac), que foi quarto classificado, na prova deste domingo.

A próxima ronda do campeonato será o Grande Prémio dos Países Baixos, em 27 de junho.