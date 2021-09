André Pires: «Não era desta forma que gostava de ter terminado o campeonato»

O português André Pires (Avintia) foi este domingo impedido pela direção médica do Mundial de MotoE de participar na última prova do campeonato, em Misano, São Marino, devido a uma lesão nos ligamentos de um ombro.

O piloto transmontano, que foi 15.º classificado na primeira das duas corridas do fim de semana, teve de ser visto pelo médico do campeonato devido às dores sentidas.

"Não lhe deram autorização para correr. Uma pena para esta última corrida do campeonato", frisou fonte da equipa à agência Lusa.

Desta forma, André Pires terminou a sua primeira participação no Mundial de MotoE, para motas elétricas, na 17.ª posição, com 12 pontos, a apenas um do 16.º.

O espanhol Jordi Torres (HP Pons) sagrou-se campeão, com 97 pontos, mais 12 do que o suíço Dominique Aegerter (Dynavolt).



Entretanto, o português mostrou-se desiludido pela forma como terminou o campeonato de MotoE. Em mensagem nas redes sociais, André Pires aproveitou ainda para a agradecer ao apoio que recebeu ao longo de toda a temporada.



"Não era desta forma que gostava de ter terminado o campeonato mas infelizmente uma lesão no ombro direito coloca-me de fora desta última corrida aqui em Misano. Ainda tentei ao máximo mas depois da corrida de ontem senti dores que me levaram a ser visto pelo médico aqui no circuito e após os exames realizados não me consideraram apto para a corrida. Uma pena pois queria agradecer a todos da melhor forma com esta última corrida. De qualquer das formas estou muito orgulhoso de toda esta época de MotoE, aprendi muito, evolui e sem vocês nada disto tinha sido possível. Obrigado a todos pelo apoio e muito obrigado à minha equipa, Avintia Esponsorama, por toda a dedicação. Agora é tempo de recuperar e trabalhar para o futuro", escreveu na sua página oficial do Facebook.