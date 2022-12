As imagens da fratura no pulso de Andrea Dovizioso: dói só de ver...

View this post on Instagram A post shared by Andrea Dovizioso (@andreadovizioso)

Retirado há poucos meses do MotoGP, Andrea Dovizioso não consegue ficar afastado do desporto motorizado. E essa paixão acabou por dar-lhe esta semana mais um dissabor, com uma queda num treino de motocrosse que o levou à mesa de operações por conta de uma fratura no pulso. E ainda que tenha sido certamente uma experiência dolorosa, o piloto italiano, de 36 anos, não duvidou em partilhar, com boa disposição à mistura, imagens do estado em que ficou o seu pulso."Há uma nova tendência seguida em entre os patricantes de motocrosse: mostrar as suas fraturas. E eu, sentindo-me aí pelo meio, não pude deixar de entrar na moda e decidi atirar a fratura do meu pulso (bem partido, por sinal). Passei algumas horas de medo, mas faz parte do jogo. O mais importante é que estou bem e sem qualquer dano permanente", escreveu o italiano, que deixou o MotoGP a meio da temporada, em Misano, no mês de setembro.Na mesma mensagem, Dovizioso assumiu esperar passar muito tempo nas próximas semanas na fisioterapia, mas prometeu voltar em 2023 para cumprir os seus objetivos.