Billy Bolt vence Extreme Lagares XL do Mundial de Hard Enduro

O britânico Billy Bolt (Husqvarna) venceu este domingo a Extreme XL Lagares, prova de abertura do Mundial de Hard Enduro, que se realizou no quartel da Serra do Pilar, em Vila Nova de Gaia.

A prova portuguesa, que inicialmente contava com um prólogo, uma prova de endurocrosse e a corrida principal, foi drasticamente alterada a poucos dias da realização do evento, devido "ao parecer da DGS [Direção Geral de Saúde]", segundo explicou a organização, nas redes sociais.

Desta forma, a prova ficou circunscrita ao quartel da Serra do Pilar, fortemente atingido pela chuva este domingo, o que levou a organização a decidir não atribuir pontos para o campeonato.

Os pilotos que optaram por correr enfrentaram, assim, três mangas de endurocrosse, com a duração de 20 minutos mais uma volta, num percurso muito enlameado.

No somatório das três corridas, Billy Bolt cotou-se como o mais forte, com 57 pontos, com o alemão Manuel Lettenbichler (KTM) a terminar em segundo, com 45 pontos, e o britânico Graham Jarvis (Husqvarna) em terceiro, com 39.