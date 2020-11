Brad Freeman vence primeiro dia do Enduro do Marco de Canaveses

O britânico Brad Freeman (Beta) venceu hoje o primeiro de dois dias do Enduro de Marco de Canavezes, quarta e última prova pontuável para o Mundial da especialidade, que se disputa naquela cidade do distrito do Porto.

Freeman bateu o compatriota e companheiro de equipa Steve Holcombe (Beta) por apenas 4,29 segundos, com o espanhol Josep Garcia (KTM) a terminar na terceira posição, a 22 segundos do vencedor.

O português Tomás Clemente (KTM) foi sétimo colocado na classe Youth, reservada aos participantes mais novos.

Na classificação reservada às senhoras, Joana Gonçalves (Husqvarna) foi a melhor representante nacional, na sexta posição, enquanto Rita Vieira (Yamaha) foi nona classificada e Bruna Antunes 12.ª.

Na classe Open 2 tempos, a vitória pertenceu ao português Gonçalo Reis (KTM) que, juntamente com Gonçalo Sobrosa (Beta) e Ricardo Wilson (Beta), venceu a classificação de clubes (Team FPM).

A prova duriense termina no domingo.