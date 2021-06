Campeonato da Europa de velocidade: Kiko Maria falha prova em Portimão por estar em isolamento

O piloto Kiko Maria vai falhar a segunda etapa portuguesa do Campeonato da Europa de velocidade, em Portimão, por estar em isolamento profilático devido a um caso positivo do novo coronavírus num colega de escola.

O jovem de 17 anos, que compete na classe Stock 600 em Moto2, está assintomático e sem qualquer problema de saúde, mas tem de cumprir isolamento até 06 de julho, pelo que está impedido de competir em Portimão.

"O jovem, aluno no 11º ano da Escola Alemã de Lisboa, cumpre quarentena obrigatória na sequência de medidas sanitárias aplicadas pela Autoridade de Saúde, a todos os estudantes do mesmo ano do referido estabelecimento de ensino, após identificação de um caso positivo de covid-19 num colega", refere em comunicado a sua assessoria de imprensa.

Depois de uma paragem de 15 meses devido a lesão, Kiko Maria, da Leopard Galp Junior Team, já tinha competido esta época nas etapas do Estoril e de Valência. "Portimão surgia como mais uma excelente oportunidade para novo passo importante no regresso à melhor forma, mas valores mais altos se levantam. Vou cumprir o meu dever, desejando o melhor para todos aqueles que, de alguma forma, têm sido afetados pela pandemia", explicou o piloto.

A etapa seguinte do Campeonato da Europa de velocidade está marcada para o fim de semana de 23 a 25 de julho, em Aragão.