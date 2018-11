Can Öncü é o mais novo de sempre a vencer corrida do Mundial de Moto3

O piloto turco Can Öncü (KTM), de 15 anos, tornou-se este domingo o mais novo de sempre a vencer uma corrida de Moto3, ao ganhar o Grande Prémio de Valência, a sua prova de estreia no Mundial de velocidade.Primeiro turco a vencer no campeonato, Can Öncü triunfou com 15 anos e 115 dias, destronando o britânico Scott Redding, que tinha vencido o GP da Grã-Bretanha em 2008, com 15 anos e 170 dias, ainda nas 125 cc.O feito ganha ainda mais expressão pelo facto de piloto da Red Bull KTM Ajo ter feito em Valência a sua estreia no Mundial, como convidado ('wild card'), depois de ter vencido a Red Bull Rookies Cup, um campeonato de iniciação.O turco supera alguns recordistas de precocidade, como o pentacampeão de MotoGP, o espanhol Marc Márquez, que só conquistou a primeira vitória ao terceiro ano de Mundial, com 17 anos.Öncü, que largou da quarta posição da grelha, aproveitou a queda do então líder, o espanhol Toni Arbolino (Marinelli) para agarrar o comando, que não mais largou.O piloto da KTM terminou com o tempo de 43.06,370 minutos, deixando o piloto espanhol e já campeão Jorge Martin (Gresini) a 4,071 segundos. O britânico John McPhee (CIP) fechou os lugares do pódio, a 6,130 segundos.