Chefes da CryptoDATA RNF deliciados com Miguel Oliveira: «Que corrida fantástica, precisávamos disto!»

Os homens-fortes da CryptoDATA RNF estavam naturalmente satisfeitos com o desfecho do Grande Prémio da Grã-Bretanha , com o 4.º posto de Miguel Oliveira e o 10.º de Raúl Fernández como registos para a conta. Após a prova, tanto Razlan Razali como Wilco Zeelenberg enalteceram os resultados alcançados, que no entender de ambos servirão para a equipa ter motivação para continuar a evoluir."Que corrida fantástica e recuperação incrível dos nossos dois pilotos. A equipa precisava disto, nós precisávamos disto, e ficamos tão perto do pódio. Ainda assim, ser quarto é algo muito bom considerando aquilo que temos passado. Ser a primeira independente é muito bom. E o Raul ser décimo, com ambos os pilotos no top-10 é fantástico. Parabéns ao Aleix também, pela sua primeira vitória do ano e por um bom trabalho da Aprilia. Como equipa estamos muito felizes e esperamos que isto seja o início da nossa recuperação", comentou Razlan Razali, fundador e diretor da equipa CryptoDATA RNF.Já Wilco Zeelenberg, o diretor desportivo da equipa malaia, também deixou rasgados elogios, tanto a Miguel Oliveira como a Raúl Fernández. "Estou muito feliz. Foi uma corrida fantástica tanto do Miguel como do Raul, ambos deram um passo enorme. O Miguel mostrou isso em Portimão e também com a quinta posição em Austin, mas depois sofreu umas lesões. É muito bom vê-lo de volta. Quero agradecer-lhe, porque sabíamos que ele podia consegui-lo, mas acontecia sempre alguma coisa. Era muito doloroso ver considerando o ritmo que tem e aquilo que pode fazer. Vamos agora olhar em frente e esperemos que, sem lesões, possamos mostrar que esta é a nossa posição nas 22 corridas que temos pela frente", disse.