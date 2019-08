Corrida de Miguel Oliveira no GP República Checa, em direto

Bom Dia! Miguel Oliveira (KTM) parte este domingo do 16.º lugar no GP República Checa. Siga em direto aqui a corrida do mundial de MotoGP que tem início às 13 horas.Marc Márquez (Honda) sai da pole position no Circuito de Brno. Na primeira linha da grelha, o espanhol campeão do Mundo vai ter a companhia da Ducati de Jack Miller e da KTM de Johann Zarco. O francês, que nos treinos chegou a ser último, fez uma boa qualificação, à semelhança do seu companheiro de equipa, Pol Espargaró, que sai do 5.º posto.O português Miguel Oliveira vai sair da sexta linha da grelha de partida, depois de ter ficado com o sexto melhor tempo da Q1, falhando a Q2."Foi complicado, sempre com condições mistas. Na Q1 tirei o máximo de partido dos pneus de chuva. Foi uma qualificação apertada e era difícil passar à Q2. Na corrida podemos terminar numa posição muito melhor. Sinto-me bastante bem no piso seco. Será uma boa corrida", prometeu Miguel Oliveira.O Circuito de Brno, tem 5,4 km de perímetro e 14 curvas. A corrida terá 21 voltas.