2/19 - Oliveira é quarto, com Luca Marini a liderar a corida, seguido de Bagnaia.Boa partida de Miguel Oliveira, que é terceiro à passagem pela curva 1. Joan Mir está fora da corrida com uma queda logo na primeira volta, liderada por Alex Márquez.11h18 - Pilotos iniciam a volta de aquecimentoOs pilotos já estão na grelha de partida, com Luca Marini a ocupar o 1.º lugar, seguido de Alex Márquez e Mattia Pasini; enquanto na segunda linha da grelha surge o português Miguel Oliveira, Marcel Schrotter e Francesco Bagnaia.No circuito de Brno, a corrida de Moto2 terá 19 voltas e Miguel Oliveira vai tentar repetir o pódio alcançado em 2017.Miguel Oliveira tem este domingo oportunidade de chegar à liderança do mundial de Moto2. No Grande Prémio da República Checa, com início marcado para as 11h20, o piloto português, 2.º classificado com menos 7 pontos do que o líder Francesco Bagnaia, parte da 4.ª posição da grelha."Foi uma qualificação positiva. Mudámos a nossa estratégia para este fim de semana. Trabalhámos para melhorar a moto para uma volta rápida. No final tudo correu como esperado, mas claro que ter apenas 5 minutos para estabelecer uma marca significa que a minha volta teve erros e podia ter sido melhor. Comparada com as minhas posições na grelha das últimas corridas, é uma situação muito melhor. É o meu melhor resultado de qualificação da temporada, igualando o que conseguimos no Qatar, por isso estamos de volta à segunda linha e espero que isso seja o início de uma mudança e que possamos continuar neste sentido", declarou Oliveira após a qualificação."Sabemos que o calor será um fator que poderá ser decisivo. Temos um ritmo muito bom e sinto-me confortável, por isso teremos de gerir o aspeto físico da corrida da melhor forma possível para alcançar um bom resultado", referiu ainda.O italiano Luca Marini sai da pole position, com Alex Márquez e Mattia Pasini a completar a primeira linha da grelha de partida.Já este domingo, no warm up para o GP da Rep. Checa, Miguel Oliveira evitou uma queda