Corridas do GP da Malásia antecipadas devido ao mau tempo

Os horários das corridas do Grande Prémio (GP) da Malásia de motociclismo, no domingo, foram antecipados em duas horas devido à previsão de chuva intensa, anunciou este sábado a organização do Mundial de velocidade.A empresa promotora do campeonato decidiu antecipar a corrida de Moto2, em que participa o português Miguel Oliveira, para as 03:20, e a de MotoGP para as 05:00, enquanto a de Moto3 será a primeira, às 02:00 (horas de Lisboa)."Devido à preocupação causada pelo mau tempo, depois do intenso aguaceiro que caiu antes da sessão de qualificação da classe rainha, as corridas de domingo foram adiantadas para todas as categorias", explicou a Dorna, em comunicado.A chuva levou mesmo à interrupção da sessão de qualificação de MotoGP durante mais de uma hora, devido às dificuldades de escoamento do asfalto do circuito de Sepang, na Malásia.A sessão foi depois retomada, com o espanhol Marc Márquez, já coroado campeão, a garantir a 80.ª 'pole position' da carreira no Campeonato do Mundo. O piloto da Honda deixou o francês Johann Zarco (Yamaha) a 0,548 segundos e o italiano Valentino Rossi (Yamaha) a 0,848 segundos.O GP da Malásia de motociclismo é a 18.ª de 19 provas previstas no calendário de 2018. Marc Márquez já garantiu matematicamente o título na categoria rainha - MotoGP -, mas ainda estão por atribuir os títulos de Moto2 e Moto3.O português Miguel Oliveira é o segundo classificado na categoria intermédia - a Moto2 -, com 36 pontos de atraso para o italiano Francesco Bagnaia, quando ainda estão 50 pontos em disputa.