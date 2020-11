Diogo Ventura foi o melhor português no primeiro dia do Enduro do Marco de Canaveses

Diogo Ventura (Beta), em quinto lugar, foi este sábado o melhor representante nacional no primeiro de dois dias do enduro do Marco de Canaveses, terceira prova pontuável para o Campeonato do Mundo da especialidade, que decorre até domingo.

O piloto da Beta terminou o dia a 3.23,9 minutos do vencedor da categoria E1, o italiano Andrea Verona (TM). O britânico Steve Holcombe (Beta) venceu a categoria E2, a classe rainha, enquanto o também britânico Brad Freeman (Beta) foi o mais rápido em E3.

Tomás Clemente (KTM) foi oitavo na classe Youth. Gonçalo Reis (KTM) venceu o primeiro dia entre as Open 2 tempos, batendo Gonçalo Sobrosa (Beta) por 1.26,32 minutos.

Para domingo, os pilotos enfrentam nove especiais cronometradas. Esta é a terceira das quatro rondas previstas para 2020, depois de França e Itália. No próximo fim de semana, Marco de Canaveses volta a receber a caravana mundialista, para a derradeira jornada.