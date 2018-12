Diogo Vieira em sexto no arranque do Mundial de Superenduro

O português Diogo Vieira terminou este sábado na sexta posição a prova de abertura do Mundial de Superenduro, disputada esta noite em Cracóvia, na Polónia, ganha pelo polaco Taddy Blazusiak (KTM).Nesta modalidade, disputada em pavilhões, o piloto português de 25 anos terminou as três corridas da noite com um quinto e dois sétimos lugares, respetivamente, na Tauron Arena.Desta forma, o piloto da Yamaha ocupa a sexta posição, com 27 pontos, metade dos 54 do líder, Blazusiak, em KTM.A próxima prova do Mundial de Superenduro disputa-se a 5 de janeiro, na Alemanha.