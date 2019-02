Diretor da Tech 3 rendido a Miguel Oliveira: «Melhora a cada volta, a cada dia...»

Os números não enganam. Mesmo tendo registado apenas o 19.º melhor tempo nos testes de Sepang, Miguel Oliveira melhorou de dia para dia nos três dias passados no traçado malaio. No primeiro cravou a sua melhor volta em 2:00.902 minutos , no segundo melhorou para 2:00.672 e no último conseguiu quebrar a barreira dos dois minutos (1:59.949). Registos que o colocam imediatamente atrás do duo oficial da KTM e que deixaram Hervé Poncharal, o diretor da equipa Tech 3 rendido. Em jeito de análise aos três dias de teste, o francês falou em progressos muito importantes e usou o exemplo do piloto de Almada para suportar o seu otimismo para o futuro."O teste de Sepang foi fantástico. Tivemos a sorte de ter feito os dois dias de shakedown, dois dias de descanso e depois outros três de teste com as restantes equipas. Creio que foi importante para a KTM ter a possibilidade de dar muitas voltas, porque tínhamos muito para testar. Foi isso que fizemos. A moto mudou de forma drástica de novembro para agora. Os nossos pilotos sentem muito mais confiança e podem dar muito mais informação. Creio que ambos apreciaram bastante o teste e passaram dados e informações importantes para os engenheiros da KTM. O facto de termos cinco pilotos aqui, todos a puxar uns pelos outros, todos a evoluir de dia para dia, foi um sinal muito bom. Sente-se uma incrível energia dentro do grupo e estamos orgulhosos de fazer parte dele", começou por dizer, citado pelo site oficial da equipa Tech 3."Mal podemos esperar pelo Qatar, sinceramente. Digo isto porque, por exemplo, vejam o Miguel. A cada volta, a cada dia, tem melhorado mais e mais. Ainda há uma diferença para os pilotos de topo, mas estou certo de que a iremos encurtar. Queremos continuar a trabalhar, testar e melhorar. Por isso este foi um teste fantástico. Foi duro para todos os pilotos, mas também para todos os elementos da equipa. Vamos para casa exaustos, mas com um enorme sorriso nos nossos rostos", finalizou.