Dois pilotos turcos envolvidos em violento acidente de viação na Turquia

Já se fala num autêntico milagre. Os irmãos Can e Deniz Öncü, ambos pilotos de motociclismo, escaparam ontem com vida de um grave acidente de viação, quando se dirigiam para o circuito privado de Kenan Sofuoglu, onde iam continuar a sua preparação antes da pré-temporada de Moto3 e de Supersport.





Um camionista perdeu o controlo do seu veículo e invadiu a faixa contrária, embatendo violentamente na parte dianteira da carrinha onde seguiam os dois irmãos.Os pilotos foram rapidamente socorridos e transportados ao hospital mais próximo, onde poucas horas depois receberam alta.Can Öncü vai fazer um tratamento com antibióticos nas próximas semanas, por causa das lesões que sofreu no braço direto.