Equipa de Miguel Oliveira apresenta-se em Los Angeles

A nova equipa de Miguel Oliveira, a Trackhouse Racing, vai apreentar os seus argumentos (motos e pilotos) para a temporada de 2024 no dia 26 de janeiro, em Los Angeles.Além do piloto português, a equipa conta com o espanhol Raúl Fernandez para atacar o Mundial deste ano de MotoGP, transitando ambos da anterior estrutura da equipa satélite da Aprilia, a CryptoDATA RNF.O calendário de apresentações das equipas de MotoGP já registou duas apresentações, a Gresini Racing (Marc Márquez e Álex Márquez) e esta segunda-feira da Ducati (Pecco Bagnaia e Enea Bastianini).As restantes têm as seguintes datas:24 de janeiro - Pertamina Enduro VR46 Team (Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio)29 de janeiro - GASGAS Factory Racing Tech3 (Augusto Fernández e Pedro Acosta)5 de fevereiro - Yamaha (Fabio Quartaro e Álex Rins)12 de fevereiro - KTM (Brad Binder e Jack Miller)13 de favereiro - Repsol Honda (Joan Mir e Luca Marini)15 de fevereiro - LCR Honda (Takaaki Nakagami e Johann Zarco)O campeonato do Mundo começa dia 10 de março, no Qatar, sendo que antes haverá dois períodos de testes oficiais: 6 a 8 de fevereiro, na Malásia, e a 19 e 20 de fevereiro no Qatar.