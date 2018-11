Fenati multado por circular a 200 km/h na autoestrada

Um dia depois de ver confirmado o regresso ao Mundial de motociclismo , agora para competir em Moto3, o italiano Romato Fenati volta a ser protagonista de um momento negativo, que agora envolve altas velocidades... fora das pistas. É que o italiano foi multado pela polícia por circular com o seu carro acima dos 200 km/h numa autoestrada do norte do seu país e acabou a reclamar com as autoridades pela forma como o trataram num post publicado no Facebook."Sei bem que agora tenho de ter muito cuidado com o que faço. Tenho de ser invisível, sem dar chances de que se fale de mim. Parece fácil, certo? Na quinta-feira ligaram-me do hospital de Ancona, onde o meu avó está em perigo de morte, depois de ter sido operado ao coração. Depois da cirurgia, houve complicações e chamaram-me para lá ir de urgência. Na autoestrada a polícia mandou-me parar, mas não ia assim numa velocidade tão louca. Superava o limite, admito. Pedi para me multarem rápido para continuar, mas alucinei com a forma como fui tratado. Pedi perdão e tratei de ir-me embora com uma multa de 80 euros, mas fiquei ali preso numa conversa quase surreal", escreveu o piloto italianoFenati, de 22 anos, encontra-se suspenso pela FIM até 21 de fevereiro , como consequência daquilo que fez a Stefano Manzi em plena prova, quando decidiu esticar o braço e accionar o travão do seu opositor a alta velocidade