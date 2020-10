Gonçalo Bandeira primeiro na qualificação júnior na Taça do Mundo de downhill

O português Gonçalo Bandeira (Miranda Factory Team) fez esta quinta-feira o melhor tempo na qualificação da prova de juniores para a primeira etapa da Taça do Mundo de downhill, a decorrer até domingo na Lousã, distrito de Coimbra.

No Louzapark, o campeão nacional de elite mostrou estar entre os melhores juniores mundiais, batendo o campeão do mundo da categoria, o irlandês Oisin O'Callaghan, segundo posicionado, ao conseguir um tempo de 4.09,723 minutos.

O compatriota e colega de equipa Nuno Reis fez o sétimo tempo na qualificação, a mais de quatro segundos, com outros dois atletas da Miranda, Emanuel Pombo e Tiago Ladeira, em ação na qualificação de elite, com Pombo a seguir para a final de sexta-feira, com o 56.º tempo, e Ladeira de fora, ao ser 63.º.