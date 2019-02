Governo atribui medalha de honra ao mérito desportivo a Jorge Viegas

O Governo atribuiu no sábado a medalha de honra ao mérito desportivo ao presidente da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), Jorge Viegas, na gala da federação portuguesa da modalidade."Este reconhecimento do Governo, com uma das mais altas condecorações desportivas nacionais, destaca o trabalho desenvolvido pelo fundador da Federação de Motociclismo de Portugal, numa carreira - de 44 anos - dedicada ao desporto tanto como praticante, como dirigente", lê-se no comunicado hoje divulgado pela assessoria do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo.Jorge Viegas, de 61 anos, foi eleito presidente da FIM, em dezembro de 2018.No comunicado, o Governo destaca Viegas como antigo piloto de motocrosse e velocidade, tendo chegado aos títulos de campeão nacional e vice-campeão nacional de velocidade, além do trabalho como jornalista na divulgação da modalidade."Enquanto dirigente desportivo, desempenhou diferentes cargos em organizações nacionais e internacionais, constituindo exemplo de destaque do dirigismo e do desporto nacionais nas instituições internacionais, que culminou com a eleição, em 2018, para o cargo de presidente da FIM, o mais alto cargo na estrutura internacional da modalidade", rematou o Governo.