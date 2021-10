Miguel Oliveira parte de 18.º

Miguel Oliveira vai partir para este GP das Américas na 18.ª posição, depois de ter sofrido uma queda na fase inicial da qualificação que comprometeu a sua prestação. O português da KTM ainda marcou uma volta rápida em 2:04.392, mas ficou a quase um segundo de Luca Marini e Joan Mir (dupla avançou para a Q2).



Quanto aos lugares da frente, Pecco Bagnaia (Ducati) voltou a ser o mais forte, conseguindo a terceira pole position consecutiva. O italiano fixou a sua melhor volta em 2:02.781, deixando Fabio Quartararo (Yamaha) a 0.348 segundos e Marc Márquez (Honda) a 0.428.





Three different manufacturers on the front row in Austin! @PeccoBagnaia grabs pole ahead of @FabioQ20 and @marcmarquez93! #AmericasGP pic.twitter.com/T6lvqWJYZi