GP França de MotoGP: siga a corrida sprint, em direto

Bagnaia garante pole 'in extremis'

A Q2 foi marcada pela emoção até aos últimos instantes. Marc Márquez (Honda) fez o melhor tempo da sessão, em 1.30,763 minutos, e, quando tudo fazia crer que o antigo campeão do Mundo ia ficar com a pole position, eis que Francesco Bagnaia pulveriza o tempo do espanhol, garantindo o primeiro lugar com uma volta em 1.30,705!