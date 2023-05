Ivo Lopes em 17.º na segunda corrida do fim de semana no Mundial de Superbikes

O piloto português Ivo Lopes (BMW) terminou este domingo no 17.º lugar a segunda corrida do fim de semana do Mundial de Superbikes, disputada em Barcelona, onde na véspera foi 15.º após a desclassificação do italiano Danilo Petrucci (Ducati).

Ivo Lopes, que substitui o holandês Michael van der Mark, lesionado, na equipa oficial da BMW, cortou a meta a 37,757 segundos do vencedor, o espanhol Álvaro Bautista (Ducati), que dominou as duas corridas desta quarta ronda do campeonato. O turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) voltou a ser segundo, a 8,583 segundos do espanhol, com o italiano Michael Rinaldi (Ducati) em terceiro, a 8,643 segundos.

Com a promoção ao 15.º lugar no sábado, fruto da desqualificação de Danilo Petrucci, Ivo Lopes somou um ponto e ocupa, agora, o 21.º lugar do campeonato. O campeão Álvaro Bautista reforçou a liderança, com 236 pontos, mais 69 do que Toprak Razgatlioglu.

A próxima ronda disputa-se a 4 de junho, em Itália.