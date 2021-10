Ivo Lopes faz história ao conquistar campeonato espanhol de Superbikes

Ivo Lopes entrou este domingo para a história, ao tornar-se no primeiro português de sempre a conquistar o campeonato espanhol de Superbikes. Um triunfo final conseguido após uma luta até à última com Jordi Torres, isto numa derradeira ronda na qual entrava com 205 pontos, mais 17 do que o seu opositor. Com essa vantagem do seu lado, o português geriu nas duas corridas, controlou sempre o seu rival direto e levou o título para casa.





Na primeira prova, no sábado, Ivo Lopes levou a sua BMW com o número 75 ao 7.º posto (Torres foi 6.º) e na segunda, disputada este domingo, acabou em 6.º, uma posição à frente do espanhol. No final, com estes resultados, o português fechou a época com 224 pontos, ao passo que Torres terminou com 207.