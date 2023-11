Jaume Masiá vence no Qatar e sagra-se campeão mundial de Moto3

Jaume Masiá (Leopard Racing) sagrou-se este domingo campeão mundial de Moto3 ao vencer o Grande Prémio do Qatar, penúltima etapa da temporada de 2023.O piloto espanhol, que à entrada da prova no Qatar liderava o campeonato com 246 pontos, mais 13 do que o japonês Ayumu Sasaki, acabou por aproveitar o sexto lugar do piloto nipónico para garantir matematicamente a conquista do troféu, com ainda uma etapa por disputar.