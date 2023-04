Jeffrey Herlings vence GP de Portugal de motocrosse

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O holandês Jeffrey Herlings (KTM) venceu este domingo o Grande Prémio de Portugal de motocrosse, quinta prova do campeonato do mundo, em que Paulo Alberto (Yamaha) foi o melhor português, em 19.º lugar.

Herlings venceu a segunda de duas corridas do dia, tendo sido terceiro na primeira, resultados suficientes para, com 45 pontos, vencer a prova lusa, disputada no Crossódromo Internacional de Águeda.

O francês Romain Febvre (Kawasaki) foi segundo, com 42 pontos (segundo e terceiro lugares), com o espanhol Jorge Prado (GasGas) em terceiro, com 40 pontos (terceiro e sexto lugares).

Paulo Alberto, português que atualmente disputa o campeonato brasileiro de motocrosse, participou nesta ronda como convidado, tendo terminado no 19.º lugar, posição em que terminou em ambas as mangas.

Já Luís Outeiro (Yamaha), caiu na primeira corrida, havendo suspeitas de fratura de um ombro.

Em MX2, a classe mais baixa do campeonato, o vencedor foi o belga Jago Geerts (Yamaha), que venceu as duas mangas. O português Alexandre Marques (Husqvarna) não pontuou em nenhuma das corridas.

A próxima prova é o Grande Prémio de Espanha, no próximo fim de semana.