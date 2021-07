Joaquim Rodrigues Jr. em quinto na segunda etapa do Rali Rota da Seda

O português Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) foi este sábado 5º classificado na segunda de 10 etapas do rali Rota da Seda, segunda prova do Mundial de todo-o-terreno em motociclismo, mas está no 10.º posto da geral devido a uma penalização referente à primeira etapa.

O piloto de Barcelos atrasou-se a iniciar a especial no primeiro dia de prova devido a problemas elétricos sentidos na sua mota e essa penalização refletiu-se na classificação de hoje, com um atraso de 19.03 minutos face ao líder da corrida, o piloto do Botswana Ross Branch (Yamaha).

Na tirada de hoje, a última disputada em solo russo e com 132 quilómetros cronometrados, Quim Rodrigues foi quinto, a 2.18 minutos do vencedor, o australiano Daniel Sanders (Gás Gás). Branch foi segundo, a 06 segundos, e o norte-americano Skyler Howes (Husqvarna) terceiro, a 57.

O luso-germânico Sebastian Bühler (Hero) foi sexto, a 2.57 minutos do vencedor, e ocupa o quinto lugar da geral, a 5.03 do líder.

Entretanto, a organização decidiu cancelar a terceira etapa, que marcava a entrada em território mongol, devido à situação da pandemia naquele país asiático.

Esta decisão surge na sequência de um apelo escrito de Denis Protsenko, médico responsável pelas medidas de controlo anti-covid do rali.

"A passagem do rali por território mongol representa grandes riscos para saúde dos participantes e dos organizadores", disse Protsenko, em declarações ao site oficial do rali, até pela existência de "diversos casos de peste bubónica em várias localidades que seriam atravessadas pela prova".

Iniciado em 2009 em homenagem à antiga Rota da Seda, que ligava a China ao Ocidente, a prova deste ano tinha previstas 10 etapas entre a Rússia e a Mongólia.